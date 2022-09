Lavori in corso per chiudere la buca: caso risolto

Due giorni dopo la denuncia pubblicata dalla «Gazzetta», ieri mattina operai del Comune erano al lavoro per sistemare la buca che ostacolava da ormai qualche anno il passaggio nel tracciato ciclopedonale che taglia in due il parco Falcone Borsellino. Situazione che, nonostante le ripetute segnalazioni e le promesse di ripristino ripetute nel tempo si era ormai aggravata fino al punto da impedire, come denunciato da Graziella Tagliaferri, il passaggio alle carrozzine dei disabili. «Lo stradello - ha scritto in una nota ieri il Comune - ritroverà la completa accessibilità entro la settimana corrente. Il settore Manutenzione si è prodigato per un intervento rapido che è stato avviato ieri mattina e da lunedì 26 settembre: lo stradello sarà senza recinzione e senza buca».