Code davanti ai seggi: i votanti in fila come non si vedeva da anni - Foto

Si potrebbe dire che file davanti ai seggi elettorali non si vedevano da tempi immemorabili. Eppure oggi è così a Parma: code di parmigiani davanti alle scuole dove si vota.

I parmigiani hanno cominciato ad affluire numerosi alle urne dalle 7 e hanno tempo fino alle 23 per esprimere la loro preferenza.

Nel Parmense i votanti sono 329.042, divisi in 469 sezioni, in città 139.609, di cui 462 i 18enni al debutto dell'urna. Per esprimere la propria scelta servono la tessera elettorale personale e un documento di identità. Si vota con il «Rosatellum» che non consente il voto disgiunto. - Foto