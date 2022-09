Pericoli vaganti sulle strade: ubriachi, drogati e armati. Sei denunciati

Nella notte appena trascorsa i Carabinieri dei reparti che dipendono dalla Compagnia di Parma sono stati impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio. I diversi posti di controllo che sono stati effettuati nei punti più sensibili della circolazione stradale ed in corrispondenza dei locali della movida, hanno consentito di controllare oltre 150 e più di 70 i veicoli, diverse le denunce.

Effettivamente, il bilancio complessivo, conta quattro denunciati sorpresi al volante in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti ed anche senza mai aver conseguito la patente. Inoltre un 23enne e un 49enne sono stati denunciati per detenzione di oggetti atti ad offendere.

Sicuramente da segnalare tra i casi più gravi per la guida in stato d’ebbrezza, un 33enne, fermato in via La Spezia con un tasso alcolemico del 2 g/l (4 volte oltre la soglia consentita). Mentre un 22enne, a seguito del controllo è stato segnalato all’autorità giudiziaria per guida sotto l’effetto di sostanza stupefacente in quanto aveva consumato della marijuana. Ad entrambi è stato ritirato il documento di guida mentre al 33enne è stata sequestrato il mezzo. Invece per guida senza patente, inoltre recidivo, è stato denunciato un 23enne filippino, controllato in via Emilio Lepido. A seguito del controllo è stato trovato anche in possesso di mezzo grammo di "shaboo" e segnalato alla Prefettura. Le ultime denunce interessano un: 23enne albanese fermato in largo Sergio Leone e trovato con un coltello di oltre 20 cm e un 49enne che in piazza Terramare è stato trovato con un taglierino di oltre 16 cm.