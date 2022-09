Rifiuti in centro storico: uno spettacolo indecoroso. "Bisogna rivedere i giorni e gli orari dell'esposizione"

Via Sauro, via Repubblica, via Farini, borgo Giacomo, via Maestri: i rifiuti esposti (nei giorni di sabato e giovedì) che si accumulano lungo i marciapiedi non piacciono agli abitanti e ai commercianti e chiedono una revisione dell'esposizione o degli orari.

"In questi giorni per il Festival Verdi - spiega una residente di borgo Giacomo - c'è molta gente in giro, e anche tanti turisti. Questa visione di sacchi un po' dappertutto soprattutto nelle strade che dovrebbe rappresentare il salotto della città sporca l'immagine del centro". Chiediamo al sindaco che riveda i giorni della esposizione e degli orari".

