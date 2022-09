Amarcord «sinalcoli», la gara con i vecchi tappi delle bibite

Quando erano ragazzini la pista la disegnavano col gesso o con una scheggia di un mattone per terra e, cioè, sulla strada, sui marciapiedi o sui muretti. Dopo di che «pizzicchettavano» o «pinghellavano» i loro «sinalcoli» improvvisando fantastici «Giri d’Italia» o «Tour de France». Ma, ora, arrivati o avendo superato la soglia degli «anta», chinarsi non è più così facile anche perché, se si corre questo azzardo, c’è il rischio di finire sul lettino di un fisioterapista affinché sblocchi la schiena. A proposito di «sinalcoli», una simpatica iniziativa dei Bersaglieri della sezione di Parma ha riesumato un gioco che era in auge negli anni Cinquanta: la gara con i tappi delle bibite.

Il «sinalcolo»

Già, il «sinalcolo», un termine nemmeno contemplato dal vocabolario della lingua italiana, ma molto noto e diffuso tra i ragazzi di ieri tanto da rappresentare uno dei giochi preferiti ovviamente insieme al pallone le cui partitelle si disputavano nei prati, nei borghi, nei cortili e nelle piazzette con le porte fatte, molte volte, con le borse della scuola o con qualche mattone. Per i bambini di ieri, figli del Dopoguerra ed in seguito del miracolo economico, di soldi in tasca, ce n’erano pochi. In compenso, la fantasia non mancava come pure la voglia di divertirsi e di giocare, specie all’aria aperta, con quello che si trovava, ci si costruiva o si barattava con gli amici.

Fantasia senza confini

Esattamente il contrario di quello che accade ai bambini di oggi. Ad esempio, ripercorrere le fatiche e le vittorie degli assi del ciclismo che una volta infiammavano la gente con il «Giro d’Italia» ed il «Tour de France» era un classico dei giochi di ieri. Le «tappe» si disegnavano con il gesso sulla strada e poi si iniziava la corsa con una manciata di «sinalcoli» svuotati e riempiti a dovere con l’immagine del corridore preferito, un cerchietto di vetro fissato da un po’ di stucco. I «sinalcoli» più pregiati erano quelli «rosso- Ferrari» del «Campari Soda», forse perché un po’ più larghi e bassi degli altri e, quindi, più veloci. I maggiori fornitori di «sinalcoli» erano ovviamente i baristi ed, allora, ai ragazzi che risiedevano nel quartiere «Cittadella», non sembrava vero riempirsi le tasche con i «sinalcoli» che elargivano il buon Dimes del «Bar Polisportivo» e la Gisa del chiosco della Cittadella. Per le gare importanti e molto combattute effettuate sui marciapiedi di viale delle Rimembranze, era un lusso segnare la pista con i gessetti colorati: una vera rarità che si potevano permettere in pochi.

Le figurine

Ma se i «sinalcoli» e le biglie di vetro rappresentavano un consolidato divertimento quotidiano, l’acquisto delle figurine dei calciatori era, a dir poco, emozionante. Ed allora, quando si aveva qualche spicciolo in tasca, magari, si sacrificava il gelato o il ghiacciolo per comprare in edicola le figurine dei campioni del pallone o della bici.

Come una volta

La stessa atmosfera si è ricreata sabato scorso in una splendida giornata settembrina sui bastoni della Cittadella dove canuti e seriosi settantenni, uniti a più giovani leve, hanno rivissuto con lo stesso entusiasmo e lo stesso spirito la gara dei «sinalcoli» della loro infanzia gareggiando, però, su una pista adagiata sopra comodi tavoli . Allo sprint finale si è aggiudicato la gara Paolo Gandolfi, uomo di sport e già amatissimo insegnante di educazione fisica al liceo Marconi seguito dal giornalista sportivo Giancarlo Ceci e da Enrico Benassi, tutti premiati dal presidente dei bersaglieri parmigiani Leonardo Levati.

Un bell’amarcord del periodo della giovinezza e della spensieratezza da parte di un gruppo di amici che, proprio attraverso una gara di «sinalcoli, per un paio d’ore, ha rivissuto la magia di quegli anni indimenticabili.