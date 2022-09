Sorpreso a nascondere mezz'etto di hashish all'esterno del Parco Ducale: arrestato lo spacciatore in monopattino

Girava nella zona del parco Ducale con un monopattino elettrico ed è stato notato da una pattuglia di motociclisti della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Parma, che hanno iniziato a seguirlo. Il giovane, un 25enne con precedenti, ad un certo punto si è fermato e si è chinato tra i cespugli presenti sul muretto esterno del parco, occupato evidentemente a nascondere qualcosa.

E' stato subito fermato, mostrando insofferenza al controllo e non riuscendo a fornire spiegazioni sulla sua presenza sul posto e sul perché stesse rovistando tra i cespugli. Presto spiegato: in mezzo al verde è stato trovato un involucro in cellophane trasparente contenente un pezzo di hashish di quasi 50 grammi mentre all’interno della tasca dei pantaloni aveva ulteriori 20 grammi e la somma di 500 euro. E' stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e messo ai domiciliari.