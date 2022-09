Tanti cuori uniti per “Bietto”: a Vicofertile la comunità dona un'area bimbi realizzata... a km 0 - Foto

Di tempo e impegno ce n’è voluto tanto, ma l’enorme riscontro, il cuore grande delle persone e la voglia di fare la differenza hanno portato, anche questa volta, un bellissimo risultato: sabato è stata inaugurata, al Campo Sportivo di Vicofertile in via Via G-Varesi, 9/A, la nuova area bimbi in memoria di Fabio “Bietto” Saccò, in presenza di circa 200 persone.

Bietto era impegnato in tante cause sociali, era sensibile alle ingiustizie che colpiscono le persone più deboli, era sempre in prima linea per aiutare gli altri. Le persone che gli hanno voluto bene hanno pensato a un progetto per ricordarlo, per tenere sempre vicina la sua memoria. Il desiderio era quello di realizzare qualcosa di permanente, di utile, qualcosa di cui prendersi cura e che potesse rendere più gioiosa la comunità, riempiendola di sorrisi. Ecco allora l’idea di pensare ai bambini, perché “con i loro sorrisi, ricorderemo il tuo” come recita la targa che sarà posta nell’area.

In accordo con l’ASD Vicofertile, con cui tutto il gruppo delle amiche, degli amici e della famiglia di Bietto ha voluto collaborare, si è deciso di realizzare un piccolo parco giochi per bambini proprio a Vicofertile, dove Bietto è nato e cresciuto. Quest’area gioco sarà ora a disposizione di tutte e tutti coloro che vorranno giocarci e divertirsi; l’ASD Vicofertile se ne prenderà cura, tenendola viva e attiva.

Tutti i giochi sono stati realizzati in legno di robinio e castagno da un artigiano del territorio, hanno tutte le certificazioni necessarie, sono stati costruiti a Neviano con materiale Italiano e a Km 0 partendo direttamente dall'albero, scelto secondo le normative FSC oppure frutto della pulizia di strade o manutenzione boschiva.

L’impegno e la forza di volontà sono stati di: HSB – Hasta Siempre Bagna, Famiglia Saccò, Fondazione Matteo Bagnaresi ONLUS, Boys Parma 1977 e gruppi Ultras gemellati, amici e solidali, ASD Vicofertile, UISP Parma, Centro Coordinamento Parma Clubs, Birreria Vecchie Maniere, Canaglie del Naviglio, Molino Grassi e colleghi di Fabio, tutte e tutti coloro che hanno partecipato individualmente alla raccolta fondi dedicata.