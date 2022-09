Fermato a un controllo e senza patente, mostra la carta d'identità di un connazionale: multato e denunciato

Durante un controllo di routine nel quartiere San Leonardo, la Polizia Locale ha fermato anche il conducente di un ciclomotore. L'uomo ha detto di aver scordato la patente di guida e ha mostrato agli agenti la fotocopia di una carta d'identità italiana in cui però la foto del titolare mostrava una persona diversa da quella che la esibiva. Per accertare la sua effettiva identità, l'uomo è stato accompagnato al Comando per essere sottoposto a fotosegnalamento e lì ha finalmente fornito i suoi dati personali corretti: si tratta di un cittadino moldavo che avava con sè la fotocopia della carta d'identità di un suo connazionale residente in città, mostrata nel tentativo di non far scoprire di essere senza patente di guida perché mai conseguita.

Per il 25enne, domiciliato a Parma, è scattata la sanzione per guida senza patente e la denuncia per non aver ottemperato ad un ordine di espulsione del Questore ai sensi del Testo Unico sull'Immigrazione.