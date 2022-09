Aveva 350 munizioni irregolari: denunciato un 70enne

I controlli dei carabinieri alle oltre 170 persone ed ai 90 veicoli, hanno permesso di effettuare quattro denunce e alcune segnalazioni amministrative. Nella consueta verifica della regolare detenzione di armi e munizioni è stato denunciato un 70enne che ha omesso di dichiarare la detenzione di oltre 350 munizioni.

Diverse le denunce per furto di merce nei centri commerciali. Ieri mattina, i militari della Sezione Radiomobile hanno denunciato un 51enne, di origine marocchina, e una 29enne entrambi con precedenti di polizia che in due diversi supermercati hanno tentato di impossessarsi di vari liquori e altra merce per un valore complessivo di oltre 350 euro. La pattuglia intervenuta sul posto restituiva il tutto ai proprietari e denunciava i due. Invece nel pomeriggio, ennesimo tentativo di furto in un negozio con la denuncia di una 40enne di origine albanese e gravata di precedenti che ha tentato di rubare merce per quasi 100 euro.

Nel controllo dei parchi i militari in borghese hanno segnalato quali assuntori di sostanza stupefacente alcuni giovani sequestrando diversi grammi di stupefacente.