Cavalli, il «prof» che insegnava la matematica con il cuore

Una bella testa pensante, un’intelligenza viva e pronta molto sensibile alle discipline scientifiche. Ma, soprattutto, un cuore grande che gli faceva apprezzare le cose belle e semplici della vita. Brenno Cavalli, noto e stimato docente di matematica, è deceduto martedì all’età di 92 anni. Nativo di Neviano Arduini, ci teneva moltissimo a definirsi un montanaro verace.

Il padre Ferdinando fu segretario comunale di Neviano, la madre Anna, casalinga, era figlia di Oreste Paini che, per anni, gestì l’omonima e famosa trattoria di Paderna. Dopo aver frequentato il liceo scientifico, si iscrisse alla facoltà di Matematica del nostro Ateneo dove si laureò brillantemente in Matematica e fisica. Era un matematico, nel senso filosofico del termine, attratto dal mistero della vita e dell’universo, che non cessavano mai di sorprenderlo. Era piacevole conversare con lui perché ti portava su un altro piano, astratto dalla realtà. Così lo ricordano coloro che lo hanno conosciuto, anche tanti amici giovani che, nonostante la differenza di età, ne rimanevano affascinati.

Lo studio è stato fondamentale per lui e ha perseguito con tenacia la volontà di diplomarsi e poi laurearsi in tempi in cui non era così scontato come ora. Da Neviano Arduini, spostarsi verso la città per frequentare una scuola, non era facile in tempi di guerra e in quelli immediatamente successivi. Ha potuto frequentare l’università grazie all’aiuto della famiglia ma, in particolare, del fratello Calpurnio che, appena intrapresa la sua carriera professionale dopo la guerra, gli offrì la possibilità di soggiornare a Parma. I due fratelli erano molto legati, infatti, da profondo affetto e stima reciproca. Con sacrificio ed anche da autodidatta, raggiunse i suoi obiettivi, avendo riconoscimenti di stima e fiducia da chi lavorò con lui o lo ebbe come insegnante. Alla carriera universitaria, che pure gli era stata offerta in virtù dei brillanti risultati ottenuti, preferì quella scolastica. L’impegno lavorativo gli consentì, oltre che di seguire la famiglia (fu sempre un padre molto presente) anche di continuare a studiare la matematica, la fisica ed anche la botanica di cui era appassionato. Inoltre amava la musica classica e frequentava le varie stagioni concertistiche.

Dopo aver insegnato in diverse scuole della città e del territorio, approdò di ruolo all’Istituto Magistrale rimanendo in cattedra sino alla pensione. Insegnò a generazioni di ragazzi e ragazze e, proprio in virtù del suo carattere aperto, solare ed estroso, fu amato dai suoi studenti alcuni dei quali lo ricordano ancora con tantissimo affetto. Nel 1961 il felicissimo matrimonio con Milena Marzagalli, scomparsa nel 2008, di antica famiglia originaria del Cremonese composta da quasi tutti insegnanti, indimenticata preside in varie scuole tra le quali la Giordani e la Corini.

Carattere socievole, allegro, battuta sempre pronta, un approccio alla vita di stampo filosofico anche se per le scelte importanti dimostrò di avere i piedi ben piantati a terra, Brenno, amava tantissimo la sua montagna ed il suo paese. Infatti, durante la settimana, a giorni alterni, si recava a Neviano per la rituale briscola nel bar trattoria «La Busa» insieme agli amici del cuore, tra i quali Camillo, Giorgio, Albino e Mario, ai quali era legatissimo sin dai tempi della giovinezza, e ai tanti amici di Neviano.

Sempre a Neviano, nel giardino della sua casa, si dilettava in botanica coltivando tantissime piante che curava con grande passione coniugando il suo straordinario rapporto con la natura da buon montanaro che si emozionava quando scrutava le cime amiche dei suoi monti. Era molto legato alla famiglia: ai figli Marianna e Francesco ed agli adorati nipoti Francesco, Chiara e Marco.

Il rito funebre si svolgerà sabato alle 10 nella chiesa di San Giovanni Battista in via Anna Frank mentre il rosario sarà recitato questa sera alle 20.30 a Neviano.