Indice di vivibilità climatica: Parma terzultima in Italia

Imperia è la città italiana prima per vivibilità climatica, quella in cui il tempo è il migliore per tutto l'anno. Subito dopo si piazzano Savona e Massa. E Parma? E' messa malissimo: terzultima fra i capoluoghi di provincia, al 106mo posto su 108. Soltanto a Salerno e Cremona si vive peggio. E' questo il risultato di una ricerca condotta da ilMeteo.it per conto del Corriere della Sera. A penalizzare Parma sono i piazzamenti (terribili) nelle classifiche relative alla nuvolosità nottura, all'umidità e alla nebbia.