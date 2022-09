Studente di Vasto dell'università di Parma scomparso e trovato morto in mare. I familiari: "Non può essersi suicidato"

Uno studente dell'università di Parma, Jois Pedone di Vasto (Chieti) è prima scomparso e poi è stato ritrovato morto in mare. La famiglia è intervenuta alla trasmissione televisiva "Chi l'ha visto?" per cercare di risolvere il mistero che aleggia attorno alla sua morte. Pedone aveva infatti già comprato il biglietto del treno per tornare a Parma dove doveva sostenere due esami e poi andare in vacanza a Barcellona con gli amici. Di qui la convinzione che non possa essersi ucciso.