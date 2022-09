Svizzera ubriaca in pizzeria aggredisce il cameriere e poi i poliziotti: arrestata

Una donna svizzera, in evidente stato di alterazione dovuta ad un eccesso di alcol, è stata arrestata ieri sera dalla polizia dopo che la stessa aveva aggredito prima un cameriere e poi gli agenti che l'avevano portata in centrale per la fotosegnalazione. La donna, evidentemente ubriaca, aveva cominciato ad inveire contro un cameriere senza motivo alcuno e lo aveva poi preso a graffi e cercato di colpirlo con una bottiglia. Quando sono intervenuti gli agenti di polizia la donna, che non aveva con sè i documenti e che è stata successivamente identificata come una 49enne svizzera, ha continuato nel suo atteggiamento fino ad aggredire gli agenti. A quel punto è stata arrestata per resistenza a pubblico ufficiale.