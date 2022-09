Allattamento al seno, domani un flash mob

«Diamoci una mossa. Sosteniamo l’allattamento» è il tema della Sam 2022, la Settimana mondiale dell’Allattamento Materno. Un’esortazione che le Aziende sanitarie di Parma accolgono e traducono, insieme a Comuni e Associazioni del Volontariato locale, in un ricco calendario di iniziative fino al 15 ottobre, con un unico obiettivo: promuovere e sostenere l’allattamento al seno.

Per il decimo anno consecutivo, cuore degli eventi proposti è il flash mob «Allattiamo insieme» che richiama le neo mamme a compiere questo gesto, semplice e naturale, domani in piazza Garibaldi dalle 10 alle 12, dove saranno esposte le foto del contest fotografico «Atti splendidi in luogo pubblico». In caso di pioggia, l’evento si svolgerà sotto i Portici del Grano. Sempre domani il flash mob è organizzato anche a Fidenza, in piazza Garibaldi alle 11.30. A Traversetolo, invece, l’appuntamento è per il 6 ottobre alle 10 alla Corte Agresti.

«L'edizione di quest'anno vede moltissimi eventi organizzati in tutta la nostra provincia - precisano i direttori sanitari di Azienda Usl e Azienda Ospedaliero-Universitaria, rispettivamente Pietro Pellegrini e Nunziata D'Abbiero - I professionisti del nostro territorio sono fortemente impegnati su più fronti. Anche quest'anno, le mamme e i papà, insieme a tutti gli specialisti, operatori del Maggiore e dell'Ausl saranno in piazza con un flash mob per ricordare quanto l'allattamento al seno è determinante per la salute e per il benessere delle donne e dei bambini». «In piazza saranno presenti come ogni anno anche operatori del Centro per le Famiglie e associazioni di volontariato che da anni si impegnano a fianco delle aziende sanitarie, formando una rete preziosa per il sostegno dei neogenitori in un momento così speciale della vita di famiglia» ha sottolineato l’assessore alle Politiche sociali Ettore Brianti. Non solo flash mob, ma anche punti informativi, laboratori espressivo-creativi, letture per bimbi, mostre fotografiche itineranti, incontri pubblici e on-line con esperti e professionisti sanitari. Il programma nei siti www.ausl.pr.it e www.ao.pr.it.