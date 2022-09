Ex scalo merci in viale Fratti, un lettore: "Spaccio e degrado anche alla luce del sole. Quando si interverrà?"

"All'ex scalo merci in viale Fratti anche ieri storie di ordinario degrado alle 12 (non a mezzanotte) ma, alle 12... che evito di descrivere con passaggio di bambini e famiglie che vanno al Polo pediatrico", scrive un lettore.

"Con l'arrivo dell'inverno purtroppo il degrado aumenta - continua - ma, nonostante i vostri puntuali articoli, c'è immobilismo totale per risolvere in maniera definitiva la cosa. Non bastano pattuglie che passano cinque minuti a controllare il perimetro all'entrata del polo pediatrico perchè tossicodipendenti, senzatetto e qualsiasi persona passa da ogni dove: lato primo binario stazione Fs, lato viale Fratti scavalcando davanti al Dcu, in zona viale Fratti all'altezza dell'entrata dell'Ausl ....insomma ovunque. E' evidente un viavai di spaccio con base allo scalo merci, un continuo andirivieni di persone. Personalmente non mi sono addentrato nell'area per motivi di reale pericolo e perchè l'area risulta proprietà privata. La domanda di noi cittadini di Viale Fratti è: davanti al Duc una situazione così? Sotto al polo pediatrico con via vai di persone e bambini possibile questa cosa? Non è possibile un'ordinanza per disboscare e pulire l'area almeno dalla parte polo pediatrico verso le ferrovia, con chiusura seria dei passaggi e togliere qualsiasi cosa che risulti abusiva come baracche e capannoni? Tutti sanno e nessuno fa niente...ma occorre fare, prima che succeda qualcosa di grave davvero!!".

Foto d'archivio