Il sindacato di polizia: "A Parma gravi carenze di organico"

Il sindacato autonomo di polizia ha emesso questo comunicato:

"Il Sindacato Autonomo di Polizia, nella sua segreteria provinciale di Parma, esprime forti preoccupazioni sul presente e futuro numerico di personale in forza presso la Questura, la Polizia Ferroviaria, la Polizia stradale e la Polizia Postale e delle Comunicazioni.

Una città che al giorno d'oggi sfiora i duecentomila abitanti, una provincia che conta più di 450.000 abitanti, al netto dell’estensione del territorio e quindi dell’effettiva densità abitativa, si ritiene debba essere oggetto di attenzione da parte delle istituzioni competenti.

Il dato numerico degli abitanti della sola città ha avuto, specialmente negli ultimi anni, un aumento esponenziale, basti pensare che negli anni ’90 la popolazione cittadina sfiorava i 160.000 abitanti. A fronte di tale aumento, la segreteria di Parma segnala che non vi è stato un incremento proporzionale di personale in servizio presso le strutture della Polizia di Stato.

La percezione di un aumento della criminalità locale da parte degli operatori di polizia e dei comuni cittadini trova puntuale conferma nell’analisi degli indici di criminalità che annualmente svolge il Sole 24Ore mediante la società Lab24.

Questa ricerca evidenzia nel dettaglio una e vera propria “scalata” da parte della città di Parma nelle singole classifiche criminali.

A titolo di esempio nell’anno 2016 (ultimo anno consultabile on line) la città si posizionava al diciannovesimo posto su scala nazionale mentre l’ultima pubblicazione inerente l’anno 2021 la posiziona al tredicesimo posto, senza contare che nel biennio 2020/21 si è registrato un generale decremento dei reati legato all’emergenza pandemica.

Alcune singole voci riportate nella suddetta analisi inducono forti preoccupazioni, in particolare la circostanza che vede Parma al terzo posto come denunce di violenze sessuali (nel 2016 pari a 0), al quarto posto

nazionale per furti in esercizi commerciali (nel 2016 la città risultava al 13mo posto), al sesto posto per rapine (nel 2016 la citta risultava 32ma). E’ inoltre opportuno sottolineare che in tutte le citate classifiche, fatte salve alcune singole voci, Parma risulta immediatamente preceduta da città aventi un tasso di densità abitativa di gran lunga superiore, quali, ad esempio Milano, Bologna, Firenze, Genova, Roma etc.

Si ritiene che il mancato aumento di personale operativo sia anche conseguenza di alcune scelte politiche nazionali quali il blocco del turn over dei dipendenti pubblici e i tagli al comparto sicurezza effettuati in passato per far fronte alle problematiche di debito pubblico nazionale che sono stati oggetto di nostre accorate segnalazioni del tutto inascoltate. Ad oggi la situazione appare in miglioramento in quanto si assiste all’indizione di concorsi pubblici per l’accesso al ruolo di operatori di polizia, tuttavia risulta purtroppo ancora insufficiente per far fronte al calo numerico verificatosi nel decennio descritto. Ci si chiede a questo punto come l'amministrazione vorrà affrontare le problematiche inerenti i prossimi futuri pensionamenti, tenendo conto che nel giro di un paio di anni verranno a mancare circa due colleghi per ufficio.

Auspichiamo quindi che i vari piani di riorganizzazione messi in campo trovino effettiva applicazione anche se questa segreteria sindacale manifesta forti dubbi, se si pensa che, ad esempio, solo per i Posti di Polizia Ferroviaria di Fidenza e Parma, entro l’anno 2027 si dovrebbe assistere al raddoppio del personale in servizio.

Altra preoccupazione è rappresentata dal fatto che la provincia di Parma risulta sprovvista di commissariati distaccati che potrebbero contribuire fattivamente, oltre che al controllo del territorio in sinergia con le altre forze di polizia, al disbrigo delle svariate pratiche amministrative di cui al momento si fa carico esclusivamente la Divisione Amministrativa e Sociale della Questura. Tale aspetto si riflette negativamente anche sulla popolazione residente in provincia che per il rilascio di importanti licenze deve necessariamente recarsi nel capoluogo.

Le valutazioni sopra esposte impongono anche di segnalare la situazione logistica, a parere di questa segreteria inadeguata, della Questura di Parma.

In particolare ci si riferisce alla complessa fruizione degli uffici della Questura da parte dei cittadini a causa dell’ubicazione della stessa in area di traffico limitato, con carenza di parcheggi e scarsissima presenza di zone di sosta destinate ai disabili.

In passato, l’amministrazione centrale si era posta il problema individuando nell’attuale casa della salute del bambino di viale Fratti la sede della nuova Questura. Tale ubicazione, posta nei pressi di importanti uffici comunali, semplificherebbe in termini di tempo e di accessibilità la fruizione dei

servizi al cittadino, come ad esempio il rilascio di certificati, licenze, documenti e quant’altro.

In secondo luogo, l’attuale ubicazione della Questura non consente nemmeno agli operatori di polizia di poter avere spazi adeguati alle sopravvenute esigenze operative. Ci si riferisce in particolare al fatto che assai spesso alcune unità investigative si trovano a trattare diverse pratiche negli stessi locali con evidenti imbarazzi sia da parte degli operatori che dell’utenza.

L’età e la conformazione architettonica della Questura non consentono la predisposizione di nuovi spazi idonei alle finalità descritte ma anche alle nuove necessità operative che vengono richieste oggigiorno. Inoltre la stessa conformazione impedisce la predisposizione anche di necessari servizi per la persona quali toilettes sia per l’utenza che per gli operatori.

Non volendo entrare nella ricostruzione degli eventi che hanno portato alla mancata individuazione di una nuova sede della Questura, questa organizzazione sindacale si chiede se non sia giunto il momento di effettuare le doverose relative riflessioni anche perchè a nostra memoria, in passato, sono state avanzate proposte ufficiali e non, sia da parte di enti pubblici che privati che si proponevano di offrire nuove strutture alla Questura, proposte che allo stato attuale non ci risulta siano state sviluppate.

In aggiunta, sempre a causa della tipologia della struttura attuale negli anni sono stati fatti numerosi e dispendiosi lavori alle strutture lavorative presenti sul territorio che però a nostro avviso non hanno fatto altro che “tappare qualche buco” senza risolvere veramente la problematica. Per tali ragioni ci si domanda se, in un’ottica costi-benefici, non fosse meglio promuovere la costruzione o quantomeno lo spostamento in una struttura più moderna e soprattutto di facile fruizione da parte del cittadino".