Torna "Montanara in festa": una domenica tra bancarelle, animazioni e giochi di una volta

Bancarelle, stand, buon cibo, musica, animazioni per bambini, esibizioni di danza, i giochi di una volta, dimostrazioni sportive, ma soprattutto le attività commerciali che resteranno straordinariamente aperte per accogliere i numerosi visitatori. Ecco “Montanara in festa”, che si terrà domenica 2 ottobre lungo la via, dalle ore 9.00 alle 22.00. L’Associazione “Montanara Insieme” festeggia nuovamente con il quartiere in un clima di festa e convivialità. Si tratta di una manifestazione organizzata da Edicta Eventi con la collaborazione dei cittadini e dei commercianti e patrocinata dal Comune.

Saranno proprio i numerosi commercianti a realizzare la festa di quartiere con l’apertura domenicale e l’allestimento di stand per esporre i loro prodotti e farsi conoscere anche da chi non vive nel quartiere. Non mancheranno le proposte enogastronomiche dei ristoranti e bar di via Montanara, che disporranno i tavolini all’aperto in modo da poter gustare i loro piatti circondati dal clima di festa. Oltre allo shopping e al buon cibo anche tanto divertimento per i più piccoli grazie alle animazione, ci saranno giostre e gonfiabili. Ci sarà, inoltre, uno spazio dedicato alla solidarietà con la presenza di numerose associazioni e Onlus del quartiere e della città.