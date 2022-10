Dalle prove trovate sull'auto abbandonata alle intercettazioni: incastrata coppia di ladri seriali

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Parma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Monza Brianza, hanno arrestato e portato nelle carceri di Monza e Como un 30enne e un 46enne italiani, gravati da diversi precedenti di polizia e accusati di furto.

Le indagini dei militari di Parma erano iniziate a settembre 2020, quando un’auto non si era fermata ad un posto di controllo: ne era nato un inseguimento, prima "motorizzato" e poi a piedi. La perquisizione dell’auto abbandonata aveva consentito di raccogliere elementi utili per identificare gli indagati oltre a sequestrare il necessario per lo “scasso” (martelli pneumatici, arnesi atti allo scasso, apparati ricetrasmittenti ed un disturbatore di frequenza).

Grazie poi all'attività d’intercettazione i militari avevano raccolto importanti indizi sulla responsabilità del 30enne e del 46enne, sia per il furto al Banco di Desio, filiale di Briosco, avvenuto il 26 febbraio 2021, dove era stata portata via una cassaforte con all’interno la somma di circa 13 mila euro, sia per altri 6 tentativi di furto avvenuti nelle province di Parma, Monza Brianza, Bergamo, Brescia e Lecco, tra gennaio e febbraio 2021.

Il Gip, alla luce degli elementi acquisti e concordando con la richiesta del Pubblico Ministero, ha disposto la misura cautela per l'esistenza e il concreto ed attuale pericolo di reiterazione del reato.