Tenta di nascondere due panetti di hashish prima di essere raggiunto dai carabinieri: arrestato spacciatore

E' stato trovato in via Trento con due etti di hashish e subito sono scattate le manette: l'uomo è un 26enne originario del Gambia, in Italia senza fissa dimora con diversi precedenti e che intorno a mezzanotte è stato notato da una pattuglia della Stazione di Parma Oltretorrente. Alla vista della gazzella, ha cambiato direzione e prima di darsi alla fuga ha nascosto un involucro. Immediatamente fermato e perquisito, aveva nello zaino la somma di 450 euro. Subito dopo è stato recuperato l’involucro che conteneva i due panetti di hashish. Condotto in caserma e poi portato nel carcere di Parma.

L'arresto è avvenuto nel corso di servizi straordinari in città, nelle zone più sensibili e nei parchi cittadini, da parte dei carabinieri della Compagnia di Parma. I controlli, oltre alle 200 persone ed i circa 140 veicoli controllati, hanno permesso di effettuare anche diverse denunce ed alcune segnalazioni amministrative.

Le denunce sono quattro. Il primo è un 27enne tunisino, in Italia senza fissa dimora, gravato da precedenti di polizia e trovato in Strada Garibaldi con diversi grammi di hashish e la somma di 100 euro. Le altre denunce interessano tre cittadini nordafricani che non hanno ottemperato al decreto di espulsione. Nella giornata di ieri, inoltre, sono state segnalate alla Prefettura oltre 10 persone quali assuntrici di sostanze stupefacenti.