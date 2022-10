Viale Fratti, esce dal ristorante cinese senza pagare il conto e portandosi via un tablet: inseguito e fermato

Il titolare del ristorante cinese ha chiamato il 113 appena iniziato l'inseguimento. La "caccia" era a un uomo di circa 40 anni con giubbotto nero e jeans, che poco prima aveva rubato un tablet dal ristorante, dove aveva pranzato e da dove era uscito senza pagare il conto.

I poliziotti sono arrivati in Viale Fratti e da lì si sono diretti in Piazzale Salvo d’Acquisto, dove la Volante ha individuato il proprietaria del locale, che ha indicato l’autore del furto, presente sul posto.

Secondo la ricostruzione, verso le 14.20, mentre stava fumando una sigaretta all’esterno del ristorante, il titolare aveva saputo dalla responsabile del locale che poco prima un cliente si era allontanato senza pagare il conto e portando via un tablet che si trovava su un tavolino. Inseguito da entrambi, il presunto ladro era stato fermato in una via limitrofa, e dopo aver tentato di fuggire di nuovo strattonando per la maglietta il titolare del locale, aveva riconsegnato il tablet alla proprietaria.

Invitato da quest’ultima anche a saldare il conto del pranzo, si era rifiutato dicendo di non aver soldi. L’autore del furto, un 40enne italiano privo di documenti, dopo essere stato portato in Questura e fotosegnalato è stato denunciato per il reato di tentato furto aggravato e insolvenza fraudolenta.