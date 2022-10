Strada Farini, quando c'era il Carducci

Per alcune generazioni di giovani parmigiani è stato un sicuro approdo sotto il profilo sociale e formativo. L’ Istituto Giosuè Carducci, che chiuse i battenti nel settembre del 2015, per circa una cinquantina d’anni, accolse nelle sue eleganti aule tantissimi giovani i quali, attraverso corsi diurni e serali, frequentarono corsi per geometri, ragionieri, liceo classico, scientifico e socio - pedagogico.

Partì nell’anno scolastico 1967 -’68 la lunga storia di questa scuola che ebbe come prima sede l’elegante Palazzo Politi in strada Farini 29.

Ad iniziare l’attività dell’Istituto fu la professoressa Piera Porta, classe 1926, nativa di Sivizzano, in tempi in cui le donne, soprattutto se provenienti da piccoli paesi, non avevano grandi possibilità di carriera. Piera Porta, scomparsa nel 2015, fin dall’infanzia, grazie al suo carattere tosto e tenace, dimostrò un impegno ed una determinazione che la posero sicuramente tra le figure femminili più significative della nostra città.

Dopo gli studi in lingue straniere presso l’Università di Firenze, iniziò il suo impegno come insegnante e, poco dopo, nel 1958 , intraprese la carriera di direttrice di scuole private, prima a Torino, poi a Parma, presso l’Istituto Parificato Giovanni Pascoli che aveva sede in Strada Repubblica 53 , incarico che mantenne fino al 1967.

Figlia di Giovanni , falegname di Sivizzano e Memi Gabelli che gestiva un negozio di ferramenta, Piera, apparteneva ad una famiglia con salde basi cristiane, era cugina di don Dario Porta, il sacerdote della Diocesi di Parma in cui è in corso un causa di Beatificazione.

Piera Porta ricoprì pure prestigiosi incarichi tra i quali quello di consigliere nazionale facente parte la giunta esecutiva della Fiinsei Federazione Italiana Istituti non Statali di Educazione ed Istruzione, incarico che gli venne confermato per la sua grande professionalità per oltre un trentennio.

Con la professoressa Porta, la figura di insegnante e di preside, assunse un ruolo molto importante e significativo nelle scuole che dirigeva, ma fu pure punto di riferimento per ragazzi e ragazze che provenivano da altre città.

Tra i suoi studenti si possono annoverare giovani che, in seguito, divennero noti professionisti cittadini, ma anche ragazzi che, successivamente, fecero onore allo sport come Alberto Tomba e Gigi Buffon. Sempre vicina ai suoi ragazzi, pur senza mai rinunciare a quei valori inderogabili che la scuola dovrebbe infondere ai giovani, per Piera Porta, prima di tutto, veniva la buona educazione, il buon gusto e l’eleganza nel parlare, il rispetto dell’altro che si concretizzava nel non alzare mai la voce, senza mai rinunciare però, alla fermezza nell’affermare le proprie convinzioni. Centinaia e centinaia sono i giovani che la «prof» ha accolto nei 48 anni dell’Istituto, prima nella sede di strada Farini e poi, dal 1990, nella nuova struttura di via Rapallo che guidò fino a pochi giorni prima dalla sua morte dedicandovi ogni sua risorsa.



Piera Porta aveva davvero a cuore i suoi ragazzi che indirizzò e sostenne nel loro percorso scolastico-formativo potendo pure contare sulla collaborazione di docenti di assoluto valore che per tanti giovani sono stati un mito: Giacomo Alfieri (docente di tecnica bancaria), Ettorina Campanini (docente di matematica), Nello Carpi (docente di Ragioneria di grande personalità ed innata simpatia, inossidabile tifoso crociato unitamente al fratello di Livio, indimenticato funzionario del Centro Comit e alla sorella Pina apprezzata e «storica» dipendente dell’allora Banca Nazionale dell’Agricoltura), Vittorio Botti (uomo di vastissima cultura, innata signorilità, grande appassionato e studioso di storia e del dialetto parmigiano, tra i fondatori dell’associazione culturale «Parma Nostra» nonché fine dicitore di poesie vernacole), Piero Quintavalla, Paola Contini, Renato Folli, Andrea D’Amico, Remigio Galli, Giancarlo Mezzadri (studioso di tradizioni popolari, per anni direttore del «Pont äd Mez», lo storico periodico della «Famija Pramzana», collaboratore della Gazzetta di Parma), Franco Zatti e Carla Bigi (fiorettista azzurra negli anni ’50-‘60, parmigiana del sasso, maturò giovanissima la passione per la scherma e, a diciassette anni, disputò le prime gare iniziando una carriera che fu foriera di ottimi risultati).



Comunque, il «Carducci», fu davvero un autentico pianeta dell’istruzione nella nostra città dove si alternarono tantissimi insegnanti il cui ricordo alberga ancor oggi nella memoria e nel cuore di tanti ex allievi.

E, allora, come non ricordare l’architetto Gianni Capelli, storico di Parma ed apprezzato collaboratore della Gazzetta di Parma, Emma Carboni, già vice preside del «Melloni», punto di riferimento didattico e colonna vera e propria dell’Istituto «Carducci», Pietro Bonardi, storico ed attuale direttore della rivista «Per la Val Baganza», Simone Bruschi, storico, docente di filosofia al liceo «Marconi», Paolo Marenzoni, attuale Preside dell’ istituto «Laura Sanvitale», Antonietta Mantovani Spigaroli, docente di Italiano e conosciutissima in città per l’appartenenza a diverse associazioni culturali, Pietro Pantò, storico, docente di estimo, Giuseppe Impellizzieri storico, docente di Topografia, Giorgio Cravedi e tanti altri.

Autentici personaggi, oltre agli insegnanti citati, rappresentarono l’anima del «Carducci» come le segretarie Maura Rizzi, Carla Giorgi Cravedi e Clara Folli oltre la bidella Lavinia Maggiali di Lalatta del Cardinale (Palanzano) che non sbaglieremmo definire l’instancabile fac-totum della scuola.

«Conobbi la professoressa Porta - ricorda Marco Formato presidente del circolo culturale Corridoni - sul finire del 2006, a pochi mesi dal centenario della morte di Giosuè Carducci. Fu proprio la passione per il grande poeta e l'importante anniversario alle porte il motivo della nostra conoscenza, poiché io, all'epoca giovane universitario con velleità organizzative, mi rivolsi a lei chiedendo una sponsorizzazione in favore di un omaggio carducciano che riuscimmo a concretizzare presso la Reggia di Colorno, coinvolgendo vari docenti universitari e presentando in anteprima nazionale un recital che girò poi mezza Italia per un paio d'anni. Nacque da subito una stima reciproca, una sincera simpatia fra persone così diverse per età e vissuto, ma così vicine nel comune sentire, nella passione antica per un personaggio tanto amato ai suoi tempi quanto obliato nei nostri. Quando nel 2010 creai, insieme al compianto attore e regista Umberto Fabi, l'associazione teatrale Scenari Armonici, Piera, ci ospitò più volte nel suo Istituto, per raccontare ai ragazzi vicende storiche quali l'impresa fiumana di d'Annunzio e ''La Grande Proletaria'' del Pascoli. Una figura che ricordo quindi con affetto e riconoscenza, un esempio di vera italianità nell'azione e nella parola».

Anche i docenti Dea Caffarra, Cristina Dondi e Renato Folli ricordano con affetto e stima la collega: «Gli alunni la rispettavano e la stimavano. Sempre presente, la signorilità del suo essere aumentava la sua autorevolezza».

Piera Porta, una donna di stile e di grandissima classe, una vera «signora della scuola». Sopportò con grade coraggio ed altrettanta dignità la malattia che l’aveva colpita sostenendo più volte che voleva «andarsene in silenzio per non disturbare nessuno».

Morì a Parma il 4 gennaio 2015 e, nello stesso anno, chiudeva i battenti la sua amatissima scuola.