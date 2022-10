E' iniziato il campo di formazione per educatori scout

sabato 1 ottobre partendo dalla Cattedrale di Santa Maria Assunta di Parma è iniziato il campo di formazione per educatori scout dell’AGESCI che percorrerà fino al prossimo 8 ottobre la via Francigena per raggiungere il Duomo di Berceto.

Sono presenti 35 educatori scout provenienti da diverse regioni d’Italia. Il campo è iniziato con la Messa nella cripta della Cattedrale celebrata dall’Assistente di Zona dell’AGESCI di Parma don Francesco Conti che insieme ai responsabili del campo Susanna Bertone di Parma, Manuel Buda di Rimini, Francesca Ferretti di Ferrara, Diego Neri, Nicola Filipertani di San Mauro Pascoli, Maddalena Pioli e Matteo Rava di Parma guideranno il campo ripercorrendo un pezzo la strada che i pellegrini seguivano per raggiungere Roma