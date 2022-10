Riconoscere e contrastare le truffe, incontri informativi con esperti e Forze dell’Ordine

Giovedì 6 ottobre alle 16 nella sede dell’Associazione Intercral Parma, in via Sartori 39 prosegue il programma degli incontri “in-formativi” durante i quali le persone anziane potranno confrontarsi con la Polizia Locale e con le Forze dell’Ordine per ottenere indicazioni sulle tipologie di truffe e le conseguenti azioni da intraprendere.

L’incontro dal titolo “Truffe e dintorni, come orientarsi nella lettura delle bollette telefoniche e di energia" vedrà la preziosa collaborazione di Mara Colla, Presidente Confconsumatori APS, Francesca Campanini, responsabile progetto Energia diritti a viva voce Parma, Lorena Frati, responsabile sportello Confconsumatori Parma e di

Giuseppe Costa Vice Questore aggiunto della Polizia di Stato che racconterà esempi pratici e consigli utili su come difendersi dalle truffe che oggi vengono messe in atto, soprattutto attraverso i canali digitali.

Questa iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto legato al Protocollo d’Intesa firmato a fine 2021 dal Comune e la Prefettura di Parma per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani, a fine gennaio 2022 ha preso avvio la campagna di comunicazione “Scacco Alla Truffa”, realizzata con la collaborazione del disegnatore parmigiano Gianluca Foglia, in arte Fogliazza.

La campagna di comunicazione durerà per tutto il 2022 e vedrà ogni mese l’uscita di una vignetta di Fogliazza, che racconterà in immagini le diverse tipologie di truffe che ciascuna persona nella quotidianità può “mettere in scacco”, impedendo all'avversario ogni contromossa, così da prevenire e contrastare i raggiri, smascherarli, denunciarli e aiutare gli altri.

Tutti gli incontri sono gratuiti e a libero ingresso con riferimento alle vigenti normative anti-Covid. Per informazioni: Struttura Comprensoriale Ancescao Parma 0521 273466 – cpancescao@comitatoanzianiparma.it