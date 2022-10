«Solo da api in salute si può ottenere un buon miele». L'apicoltore Ferro, da alcune arnie a centinaia

«Le api - racconta Andrea Ferro, che ad Albareto dirige la società agricola Colle Vento - sono una comunità molto ben organizzata: sempre attive, vivono per lavorare». Perito agrario, dapprima impiegato e poi vivaista, il giovane apicoltore ha rinverdito la passione con cui da bambino aiutava lo zio nella smielatura: l’idea di tornare nel settore, per farne una professione a tempo pieno, gli ronzava in mente da sempre.

Affiancando il nettare biondo ai mirtilli indaco dell’azienda di famiglia, con gli zii Stefano e Roberto Giuliani, Ferro è partito da alcune arnie e adesso ne conta un centinaio. Quest’anno, nonostante la terribile siccità, la stagione del miele è andata bene, fruttando alla Colle del Vento circa mille chili. «Ci ha aiutati la primavera calda, che ha consentito alle api - spiega Andrea - di iniziare a produrre molto presto. Siamo riusciti a fare quasi tutti i tipi di miele: castagno, millefiori, acacia, melata. Come da tradizione, nel periodo natalizio curo personalmente lo “Stellato”, una mia creazione: miele d’acacia cui unisco anice stellato per un sapore intenso ma delicato. Il miele è un energizzante unico, ricco di sali minerali e dalle molte proprietà benefiche. Gli sportivi lo consumano mentre fanno attività. Infatti alcune aziende lo confezionano in monoporzione».

L’altro campo di Colle Vento è quello dei piccoli frutti: ora ai mirtilli sono stati affiancati i lamponi. «La loro richiesta è talmente elevata che esauriamo il prodotto con i soli acquirenti al dettaglio in azienda».

Ferro studia e approfondisce l’apicoltura in ogni suo aspetto. Il miele viene raccolto con metodi tradizionali, non pastorizzato, conservato a freddo senza aggiunta di altri ingredienti: le varietà rispecchiano le caratteristiche del territorio e della stagionalità. «Il sogno è quello di portare, di anno in anno, un miele dalle qualità sempre più elevate. Per questo lavoro ogni giorno per mettere le api nelle migliori condizioni possibili. Infatti, non si può produrre miele senza pensare alla salvaguardia delle api, le cui colonie sono repentinamente in calo a causa dell’uso di pesticidi e dei cambiamenti climatici. Cerco di mettere in atto pratiche volte a migliorare ed allungare la loro vita e m’impegno nel preservare la qualità dell’ambiente. Le arnie sono posizionate in zone incontaminate, lontano da coltivazioni intensive, adiacenti a prati dalle diverse fioriture spontanee e boschi».

La mission di Colle Vento è un miele genuino e artigianale, capace di esprimere e valorizzare la biodiversità del territorio dei versanti collinari in Alta Val Taro. «Poiché le api sono un mondo incantevole ma non sempre facile da capire, sono felice di potermi confrontare con i colleghi del Consorzio delle Alte Valli». Gli apicoltori lo sanno: un terzo del nostro cibo dipende dall’opera d’impollinazione degli insetti, piccole sentinelle dell’ambiente.

La scheda

Nome: Andrea Ferro

Età: 31 anni

Segno zodiacale: Acquario

Studi: diploma perito agrario

Hobby: pallavolo, beach volley

Sogno nel cassetto: riuscire a vivere di quello che ci offre la terra e avere un’attività da lasciare alle prossime generazioni

Azienda: Società agricola Colle Vento e Andrea Ferro apicoltura, località Rovina 88, Albareto

Attività: apicoltura e coltivazione di piccoli frutti.