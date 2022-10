Dal Palazzo Ducale a San Francesco del Prato, la Bottega Barilla e tanti altri luoghi aperti: torna I like Parma

In occasione delle Giornate Fai di Autunno 2022, in programma sabato 15 e domenica 16 ottobre, torna “I Like Parma. Un Patrimonio da vivere”: una delle iniziative più amate e vissute da parmigiani e turisti, giunta ormai alla sua ottava edizione, che si è consolidata nel panorama culturale cittadino, richiamando ogni volta migliaia di visitatori di tutte le età.

Nel weekend il Comune di Parma e la Delegazione Fai di Parma, grazie al sostegno di “Parma, io ci sto!” e all’adesione delle principali istituzioni cittadine, con il supporto prezioso del gruppo dei Volontari per la Cultura, offriranno al pubblico un ricchissimo programma di aperture straordinarie e gratuite di palazzi, chiese e monumenti, oltre a tour guidati gratuiti, eventi culturali e tante mostre e musei aperti con ingresso speciale per l’occasione.

Tra le novità di questa edizione, a fianco dei luoghi proposti dal FAI, il Comune di Parma propone otto aperture straordinarie: Palazzo Rangoni Farnese, sede della Prefettura, con il suo scenografico scalone di rappresentanza ricco di decorazioni e figure in stucco e le sale che conservano numerose e pregevoli opere d’arte; Palazzo Ferrari Pelati, dimora storica risalente con ogni probabilità al XVII secolo dove il pubblico, attraversati il cortile e lo scalone principale, sarà accolto da un’inaspettata ricchezza espressa nei preziosi ambienti decorati al primo piano di cui potrà ammirare l’affascinante sala da musica e ballo (“teatrino”) riccamente affrescata; la Chiesa di San Pietro Apostolo situata in piazza Garibaldi, una tra le più antiche della città, la cui attuale facciata fu disegnata nel 1762 dall’architetto di corte Ennemond Petitot e che all’interno presenta una struttura elegante ed armonica con bellissimo affresco cinquecentesco raffigurante una Madonna con Bambino, attribuito ad Alessandro Araldi; la splendida Camera di San Paolo, conosciuta in tutto il mondo per la straordinaria volta ad ombrello affrescata da Correggio, eccezionalmente aperta al pubblico gratuitamente e con orario esteso anche alla sera di sabato; il percorso sotterraneo della Galleria delle Fontane, realizzata nel 1840 per volontà di Maria Luigia; l’incantevole Teatro Regio, luogo simbolo della tradizione operistica italiana; la Chiesa di San Francesco del Prato, gioiello gotico di Parma e la storica Bottega Barilla fondata da Pietro Barilla nel 1877 lungo Strada Repubblica, uno spazio che riprende in chiave moderna i codici dell'antico negozio.

La Delegazione FAI di Parma per le Giornate di Autunno 2022 propone la visita a ben cinque luoghi di grande splendore: la Biblioteca Palatina con l’inaugurazione della Sala Paciaudi, nuovo ingresso separato della Biblioteca, dalle sembianze architettoniche di una basilica laica, situato all’interno del Complesso Monumentale della Pilotta e restituito alla comunità dopo un’importante opera di riqualificazione e di restauro; il maestoso Palazzo Ducale dove, grazie alla collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, il pubblico potrà ammirare le stupende sale affrescate tra Cinque e Seicento da importanti artisti come Girolamo Mirola, Jacopo Zanguidi detto il Bertoja e Agostino Carracci; l’Antica Farmacia di San Filippo Neri antica sede della Congregazione della Carità fondata nei primi anni del Cinquecento; la splendida Villa Malenchini a Carignano e la Rocca dei Rossi di San Secondo.

Completano il programma di aperture straordinarie il Giardino della Cavallerizza del Complesso della Pilotta, l’Orto Botanico dell’Università di Parma e la Chiesa della Steccata con il Museo dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio.



Nell’ampio programma di iniziative uno spazio speciale è stato riservato alle Celebrazioni del centenario delle Barricate con due passeggiate, a cura di Centro Studi Movimenti e ISREC - Istituto storico della Resistenza e dell'età contemporanea, che ripercorrono la vicende delle Barricate attraverso alcuni dei più significativi luoghi che ne hanno fatto la storia, oltre alla mostra “Alle barricate! Agosto 1922: la città, i protagonisti, la memoria” a Palazzo Bossi Bocchi, promossa e organizzata da Fondazione Cariparma in collaborazione con il Centro Studi Movimenti e l’incontro “Mezz’ora d’arte con…” Enrico Fereoli, il pittore delle Barricate.

Inoltre, dal 13 al 17 ottobre al Laboratorio Aperto del Complesso di San Paolo sarà proiettato (dalle 19.30 alle 22.30) Il Chiostro (si) racconta, videomapping architetturale che attraverso luci, colori, suoni e suggestioni, racconta il Complesso di San Paolo attraverso i personaggi che ne hanno fatto la storia; nello stesso luogo sarà visitabile la mostra “GUSTO al San Paolo! Gli italiani a tavola. 1970-2050”.

Anche per questa edizione, per arricchire l’offerta culturale del programma, il Comune di Parma ha indetto un avviso pubblico a sostegno delle guide turistiche accreditate della Regione Emilia-Romagna per un totale di 10 diversi percorsi tematici con oltre 20 visite guidate gratuite alla scoperta di Parma rivolte sia a cittadini e turisti sia alle scuole.

Per il weekend di I Like Parma tantissime esposizioni, ospitate all’interno dei principali musei cittadini e in altri spazi d’arte, saranno visitabili gratuitamente o con uno speciale biglietto ridotto.

Nel weekend di I Like Parma, le società TIER e DOTT, in collaborazione con Infomobility e il settore mobilità del Comune di Parma, offriranno le proprie e-bike con speciali voucher gratuiti, per muoversi in città in modo facile, veloce e sostenibile.

Chi visiterà almeno tre luoghi “I like Parma” potrà inoltre ritirare all’Infopoint di Piazza Garibaldi, aperto dalle 10 alle 18 di sabato e domenica, un premio a scelta tra diversi volumi sull’arte e la storia di Parma e gadget.

Il programma completo dell’iniziativa è disponibile su www.parma2021.it www.comune.parma.it/cultura

Ingresso libero e gratuito salvo dove diversamente specificato.