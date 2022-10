Si aggiunge una denuncia a quelle collezionate dal rapinatore seriale già in carcere: derubò un 24enne in via D'Azeglio

Indagini concluse con denuncia: a finire nei guai è l’autore della rapina avvenuta la notte del 22 settembre nella zona di Borgo Bernabei, quando a un 24enne era stato portato via il telefono cellulare.

Il ragazzo, mentre tornava a casa, è stato affrontato da un gruppo di persone e dopo essere stato circondato, è stato aggredito allo scopo di portargli via un cellulare da 1500 euro. Chi ha compiuto materialmente la rapina era fuggito in direzione di strada Massimo D’Azeglio, svoltando poi per vicolo Santa Maria fino a quando non è stato raggiunto in via Kennedy dalla sua vittima che lo aveva inseguito.

Vistosi raggiunto, l'autore della rapina ha minacciato il giovane con un collo di bottiglia di vetro frantumata in precedenza, riuscendo a dileguarsi scavalcando la recinzione del Parco Ducale. A seguito della denuncia e della dettagliata descrizione i carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente hanno individuato una rosa di possibili autori, già conosciuti per episodi simili. E il campo si è ristretto fino ad arrivare un 29enne originario del Marocco, riconosciuto con certezza dalla sua vittima. Il 29enne, gravato da precedenti, è attualmente detenuto nel carcere di Parma.