«Unijunior Parma»: un assaggio di università per chi ha dai 7 ai 13 anni. Fino a dicembre tante lezioni a scelta

Riparte sabato 8 ottobre nelle Aule delle Scienze del Campus Scienze e Tecnologie dell’Università di Parma Unijunior Parma – Conoscere per crescere. Queste le lezioni in programma:

ore 15-16 (età consigliata 7-13 anni)

Che stress!!! Andrea Sgoifo – Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale

Spesso gli adulti dicono "che stress!" quando devono affrontare tanti impegni tutti insieme, quando hanno tanti pensieri e problemi da risolvere. Tu ti sei mai sentito o sentita "sotto stress"? Ma in che cosa consiste davvero lo stress e come funziona? Cosa provoca nel nostro organismo? Quando siamo "stressati" che cosa accade al nostro cervello e al nostro cuore? Lo stress fa male? Perché? Un neuroscienziato svelerà questi e tanti altri misteri.

ore 15-16 (età consigliata 7-9 anni, ripetuta dalle 16.30 alle 17.30 per l’età dai 10 ai 13 anni)

Dimmi come vedi e ti dirò chi sei! Alla scoperta della vista di uomini, animali e ciclopi

Paolo Mora – Dipartimento di Medicina e Chirurgia

Vi siete mai chiesti se Ulisse (che aveva due occhi) e Polifemo (che aveva un solo occhio) vedevano allo stesso modo? Come mai visto che noi, come Ulisse, abbiamo due occhi non vediamo “doppio”? E i colori sono gli stessi per tutti? È vero che i tori non sopportano il rosso? E che gli antichi greci non conoscevano il blu? Cercheremo di capire i meccanismi con cui parlano tra loro i nostri occhi e come questi poi parlano al nostro cervello affinché si creino le immagini che vediamo, ma non solo, scopriremo anche come uomini e animali vedono i colori!

ore 16.30-17.30 (età consigliata 7-13 anni) Quando l'aria ci fa male: tutti uniti contro l'inquinamento!

Elena Maestri – Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale

Non possiamo vivere senza respirare, ma a volte l’aria non ci fa bene. Nel mondo tantissime persone soffrono per colpa dell’aria inquinata. E noi viviamo in Pianura Padana, che presenta spesso problemi di inquinamento dell’aria. Ma non c’è niente che possiamo fare? Dobbiamo proprio stare chiusi in casa, o finiremo tutti per ammalarci? Cercheremo di capire cosa succede quando “tira una brutta aria” (parleremo anche del virus del COVID), come sia possibile difendersi e cosa possiamo fare per migliorare l’aria che respiriamo.

Unijunior Parma, promosso e organizzato dall'associazione Leo Scienza in collaborazione con l'Ateneo, è rivolto a bambini e ragazzi dai 7 ai 13 anni: i docenti dell’Università di Parma terranno delle lezioni universitarie su misura per i giovanissimi studenti per 5 sabati, fino al 3 dicembre 2022; il 17 dicembre la festa finale. Il programma di questa terza edizione comprende 20 lezioni, in diversi ambiti disciplinari: medicina, ecologia, biologia, farmacia, astrofisica, ingegneria, psicologia, neuroscienze, storia e antropologia.

Unijunior è da tempo una realtà consolidata in altre sedi universitarie (Bologna, Modena e Reggio Emilia, Ferrara e Rovigo, Forlì e Cesena, Rimini, Ravenna) e rappresenta un ponte fra territorio e Università: il mondo accademico si apre infatti alla società accogliendo le famiglie. Il fine è quello di contrastare la perdita di interesse verso la conoscenza e la ricerca attraverso una formula che presenta e rende l'Università un luogo accessibile a tutti e in particolare alle giovani generazioni, “tempio del sapere” ma anche spazio di condivisione e confronto, dove tutte le domande sono preziose. Le iscrizioni sono aperte sul sito web www.unijunior.it Per informazioni: Associazione Culturale Leo Scienza – Progetto Unijunior, e-mail info@unijunior.it