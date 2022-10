Tragico schianto tra auto e moto nella notte in via Cremonese: muore un 63enne, lievi ferite per quattro amiche

Tragico schianto nella notte su via Cremonese all'incrocio con via Eia, dove a scontrarsi sono state una Fiat 500 e una moto. Erano le 4.50 quando una delle persone coinvolte ha chiamato il 118. L'ambulanza è arrivata in pochissimi minuti sul posto e le condizioni del conducente della due ruote, un uomom di 63 anni, sono apparse subito disperate: è spirato dopo poco, nonostante i tentativi di rianimazione.

Ferite lievi per le quattro amiche che erano a bordo dell'auto, accompagnate al Maggiore per accertamenti e per lo choc subito.

A compiere i rilievi la Polizia Stradale, a cui spetterà il compito di ricostruire la dinamica del tragico incidente.