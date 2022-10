I Vigili del fuoco al fianco dei bambini affetti dalla sindrome Pandas e delle loro famiglie - Foto

Anche quest'anno il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha partecipato convintamente e attivamente alla Giornata mondiale della consapevolezza Pans/Pandas.

La mattina dell’8 ottobre i vigili in servizio nella sede di via Chiavari hanno accolto i bambini affetti dalla sindrome Pans/Pandas con le loro famiglie per la visita alla sede Centrale e con dimostrazioni di attività operativa. Successivamente una rappresentanza di Vigili del fuoco ha partecipato al 2° torneo di calcio Pans/Pandas presso il Parco Ferrari in memoria di Jack (nome di fantasia), ragazzo tragicamente scomparso quest'anno a causa della malattia.

In serata una rappresentanza dei Vigili del fuoco ha partecipato con i bambini e loro famiglie in Piazza Garibaldi al lancio dei palloncini in segno di speranza, e la sede di via Chiavari per l’occasione è rimasta illuminata di verde tutta la notte, come simbolo di speranza e come simbolico abbraccio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ai bambini malati.