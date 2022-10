Autobus, la bici non è «benvenuta». Scendere, prego

La bicicletta e l’autobus sono mezzi fortemente consigliati per gli spostamenti in città, però non sono «cumulabili»: ovvero non si può salire con la bicicletta su un autobus.

Oggi pomeriggio, alla fermata della stazione ferroviaria, un ragazzo è salito con la bicicletta su un autobus ma l’autista si è subito alzato dal posto di guida e gli ha detto che la bicicletta non era ammessa. E il ragazzo (con la bici) è prontamente sceso. Forse, chissà, in un futuro maggiormente «sostenibile» anche negli autobus urbani ci sarà una zona dove si potranno caricare alcune biciclette.