Diritti umani delle persone Lgbtq+: sarà a Parma l'incontro annuale della Rete degli enti pubblici

Sarà Parma ad ospitare l’Incontro Annuale 2022 della Rete Re.A.Dy. RE.A.DY (lo spazio per le Pubbliche Amministrazioni regionali e locali di incontro e interscambio di esperienze e buone prassi finalizzate al riconoscimento e alla promozione dei Diritti Umani delle persone Lgbtq+).

Una due giorni che vede un programma riservato ai soli Enti partner della Rete giovedì pomeriggio e per la mattinata di venerdì 14 presso il Complesso Monumentale di San paolo ed un evento pubblico del pomeriggio di venerdì 14 ottobre all’Auditorium “Carlo Mattioli” di Palazzo del Goventore.

Nel pomeriggio di giovedì 13 dopo i saluti istituzionali, cui prenderanno parte anche il Direttore dell’UNAR e di ANCI e Caterina Bonetti, Assessora ai Diritti e alle Pari Opportunità del Comune di Parma. sarà in collegamento anche Terry Rintke, deputata del Parlamento Europeo.

Successivamente è prevista la condivisione tra gli Enti partecipanti dello stato dell’arte della Rete e un confronto sulle linee guida 2023.

Giorgio Bozzo, giornalista e autore televisivo, offrirà, quindi, un approfondimento sui 50 anni del movimento Lgbt+ in Italia.

Nella mattinata di venerdì 14 gli Enti partner si confronteranno invece sulel tematiche che coinvolgono più da vicino le P.A.: gli strumenti per l’inclusione delle persone T e non binarie nei Servizi degli Enti con un contributo della Vicepresidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Milano Monica Romano, e con un'introduzione a cura dell’Avvocata dell’Associazione Rete Lenford, Daniela Brugnoli si tratterà l'argomento del riconoscimento dei figli e delle figlie della famiglie omogenitoriali.

Nel pomeriggio di venerdì la tavola rotonda si allarga alla partecipazione di tutti e tutte nell’Auditorium del Palazzo del Governatore con la presentazione del progetto PON di UNAR E Formez “PARI, Risorse per l’Inclusione”, a cura di Priscilla Robledo; un approfondimento a cura di Angelo Schillaci, Professore associato di Diritto pubblico comparato nella Facoltà di Giurisprudenza “Sapienza” Università di Roma, sulla legge contro l’omolesbobitransfobia e sulle azioni che gli Enti Locali possono attuare per contrastare i crimini d’odio; infine Barbara Orlandini e Gianluca Sturman presenteranno il loro libro “Ovunque. Esplorazioni cromatiche del mondo queer”, edito da BeccoGiallo, con la moderazione di Chiara Cacciani, giornalista della Gazzetta di Parma.

Sarà possibile seguire l’evento in diretta anche sulla pagina Facebook Città di Parma.

Il Comune di Parma ha aderito alla rete RE.A.DY dal 2013. Si tratta della Rete italiana delle Regioni, Province Autonome ed Enti Locali impegnati per prevenire, contrastare e superare le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, anche in chiave intersezionale con gli altri fattori di discriminazione – sesso, disabilità, origine etnica, orientamento religioso, età – riconosciuti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e internazionale.

RE.A.DY costituisce per le Pubbliche Amministrazioni regionali e locali l’opportunità di uno spazio non ideologico di incontro e interscambio di esperienze e buone prassi finalizzate al riconoscimento e alla promozione dei Diritti Umani delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali, transgender (LGBT).

RE.A.DY coopera con le Istituzioni nazionali e internazionali, con le Associazioni e con altre reti territoriali al fine di promuovere sinergie, valorizzare le risorse esistenti, diffondere le azioni positive sul territorio italiano.