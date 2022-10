La ditta di traslochi sgombera la cantina sbagliata e la borsa con gioielli per 400mila euro rischia di finire in discarica

L'hanno sentita al telefono agitata e preoccupatissima. E così una pattuglia della Stazione di Parma Centro si è recata a casa di una 74enne che, scesa in cantina, l’aveva trovata chiusa con un lucchetto non suo e completamente svuotata.

Svuotata anche della borsa piena di gioielli, per un valore di circa 400mila euro, che la donna custodiva in cantina per evitare il furto da parte di eventuali “topi d’appartamento”.

I militari in poco tempo hanno ricostruito la vicenda: una ditta di traslochi per errore aveva sgomberato la cantina sbagliata, caricando anche la borsa in questione e senza accorgersi del suo contenuto. Il pronto intervento della pattuglia ha consentito di recuperare tutto nel cassone del furgone, parcheggiato nel cortile della ditta, poco prima che il materiale fosse smaltito in discarica. I gioielli sono stati restituiti alla signora, che ha ringraziato calorosamente l’Arma dei Carabinieri.