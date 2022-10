San Leonardo, scontro all'incrocio tra un'auto e una bici: ferito il ciclista

Incidente nella tarda serata di ieri in zona San Leonardo. A scontrarsi alle 22.15 all'incrocio tra via Sassari e via Brennero sono state un'auto e una bici. Come è facilmente immaginabile, ad avere la peggio è stato il ciclista, sbalzato sull'asfalto. Subito allertati i soccorsi. La persona ferita è stata trasportata al Maggiore per traumi di media gravità. In corso la ricostruzione della dinamica dell'incidente.