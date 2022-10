Il sindaco in visita alla polizia stradale

Si è svolto stamattina in Via Chiavari , presso la Sezione Polizia Stradale di Parma , l'incontro tra il "Primo Cittadino di Parma" dr. Michele Guerra e il Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Parma, Vice Questore Aggiunto Dr.ssa Katia Grenga. Il colloquio svoltosi all'insegna della massima cordialità. è stato l'occasione per fare il punto sugli aspetti legati alla sicurezza ed all'educazione stradale , con la volontà manifestata da entrambe le parti di instaurare un rapporto di proficua collaborazione,