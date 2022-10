Via Mazzini, i poliziotti lo vedono mentre porta via una bici con la catena ancora alla ruota: denunciato

Continuano i controlli svolti dalla pattuglia di poliziotti a piedi in centro, per prevenire e contrastare atti di intemperanza e di illegalità e per garantire la sicurezza della cittadinanza.

E ieri alle 12, all’altezza della fermata dell’autobus di via Mazzini, i due poliziotti hanno notato un ragazzo che, con fare sospetto, si stava allontanando portando con sé una bicicletta da uomo con la ruota anteriore alzata perché bloccata da una catena.

Insospettitisi, hanno avvicinato immediatamente il ragazzo e gli hanno chiesto se fosse lui il proprietario e di dimostrarlo aprendo la catena.

A quel punto il ragazzo, tergiversando e mostrandosi insofferente al controllo, ha negato di avere con sé la chiave fornendo spiegazioni poco convincenti e plausibili.

La pattuglia ha chiesto, tramite la Sala Operativa 113, l’intervento dei colleghi per portare il giovane in Questura ed effettuare gli accertamenti di rito.

Terminate le attività e identificato, il giovane - un cittadino straniero residente in Italia e già noto per atti di intemperanza tra cui un episodio di rapina aggravata - è stato denunciato a piede libero per tentato furto.