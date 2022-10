Auto fuori strada nella notte tra il bivio con l'A15 e il casello di Parma: due feriti

Incidente poco prima dell'1 sull'Autosole, tra il bivio con l'A15 e il casello di Parma. Un'auto - per cause ancora in via d'accertamento da parte della polizia stradale - è finita fuori strada, schiantandosi contro il guardrail. Due i feriti soccorsi e trasportati al Maggiore dalle ambulanze inviate dal 118, uno in condizioni di media gravità e l'altro con lievi contusioni.