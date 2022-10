Era a torso nudo con machete e accetta in zona Campus. E a casa aveva un chilo di droga: arrestato 51enne

Aveva in garage quasi un chilo di marijuana ed è stato arrestato dalla polizia di Stato.

Tutto è partito quando qualcuno ha dato l'allarme per un uomo a torso nudo in via Langhirano, nei pressi del Campus, con un machete e un’accetta. Sono intervenute le Volanti e l’Ufficio di gabinetto della polizia che hanno fermato l’uomo, un cinquantenne italiano già noto alle forze dell’ordine, facendo scattare la perquisizione domiciliare.

Nel suo garage i poliziotti hanno cos trovato quasi un chilo di marijuana, del valore di circa 5mila euro, e il materiale per confezionarla. Hanno anche scoperto in un giardinetto vicino una coltivazione di stupefacente riconducibile al cinquantenne. L’uomo è stato arrestato per coltivazione e spaccio mentre è stato denunciato per possesso di oggetti atti a offendere. Ora si trova in via Burla.