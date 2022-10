Il sindaco in visita alla caserma dei vigili del fuoco - Video

Martedì mattina il sindaco di Parma, Michele Guerra, ha fatto visita ai vigili del fuoco nella caserma di via Chiavari.

Il Comandante Tripi dopo aver accolto il Primo Cittadino lo ha accompagnato lungo il piazzale della caserma dove erano schierati uomini e mezzi fermandosi a illustrare la specificità di automezzi e attrezzature schierate e dell’utilizzo degli stessi nel soccorso tecnico urgente.

Il Primo Cittadino davanti al personale e ai mezzi schierati, ha portato i saluti di tutta la cittadinanza e ha ringraziato per il coraggio, per il lavoro svolto e perchè le donne e gli uomini del corpo nazionale riescono a garantire sempre sicurezza e tranquillità alla popolazione.

Nell’esprimere gratitudine per l’apprezzata visita, il Sindaco Guerra, ha voluto sottolineare la fondamentale collaborazione tra l’istituzione Comune di Parma e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in tutti i casi di emergenza e calamità. Collaborazione che dovrà essere sempre più sinergica per continuare ad essere un punto di certezza per la cittadinanza in caso di pericolo.