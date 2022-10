Sabato un incontro su allattamento contatto e sonno... anche della mamma

Allattamento, contatto e sonno sono tra i pilastri nell'accudimento di un figlio. "ll mio bimbo vuole star sempre in braccio. Dorme solo vicino a me. Non dorme tutta la notte. Se non gli do il seno non smette di piangere e non si addormenta... Sono stanca...".

La nascita di un bimbo porta tanta gioia ma a volte dopo i primi giorni la stanchezza e le difficoltà, spesso non viste e non riconosciute, diventano compagne quotidiane delle mamme. E del loro sonno...



Sabato 15 se ne parlerà con Alessandra Bortolotti in un incontro pubblico rivolto a mamme e papà e a chiunque sia interessato.

L'incontro è organizzato dall'Associazione Futura odv in collaborazione con Ausl, Ospedale, Comune di Parma e Percorso Nascita e si svolgerà presso l'auditorium della scuola Racagni.

Per iscrizioni scrivere a futura.allattamento@gmail.com