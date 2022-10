Associazione Traumi Parma: i 20 anni di Casa Azzurra si festeggiano a Lostello

Venerdì 14 ottobre all'Lostello del Parco della Cittadella 5/A, si terrà una cena benefica per festeggiare il compleanno di Casa Azzurra, il Centro diurno con sede a Corcagnano, gestito da Associazione Traumi Parma – ODV, l’ente di volontariato che aderisce alla Federazione Nazionale Associazioni Trauma Cranico.

La serata, organizzata da Associazione Traumi Parma, in collaborazione con Lostello e EmC2 Onlus, comincerà alle ore 19.30 con un aperitivo musicale, accompagnati dalle note della violinista Beatrice Marozza e del violoncellista Antonio Amadei. A seguire ci sarà la cena, con un momento dedicato a una riffa benefica, dove saranno messi all’asta alcuni oggetti e

non solo. Non mancherà l’occasione per premiare gli Istituti scolastici di Parma che, nel corso dell’anno passato, si sono dedicati ad attività di inclusione e solidarietà.

Un momento per celebrare il ventennale di Casa Azzurra, il Centro diurno che da gennaio 2002, aiuta e sostiene soggetti con problematiche fisiche, emotive e cognitivocomportamentali conseguenti a traumi cranici e patologie affini che abbiano terminato il percorso riabilitativo, e i loro familiari. Il Centro propone servizi che possano migliorare la qualità della vita dei suoi utenti negli aspetti personali (emotivi, cognitivi e comportamentali), familiari (interazione, comunicazione, ridistribuzione dei ruoli) e sociali (gruppo dei pari, rete di sostegno, ecc.), oltre che il riadattamento e l’eventuale reinserimento familiare, sociale e lavorativo.

La cena, che ha un costo di 40 euro, è aperta a tutti, bisogna prenotarsi inviando una mail info@associazionetraumiparma.it (posti limitati). L’intero ricavato sarà devoluto in beneficienza per sostenere i progetti di Associazione

Traumi Parma – ODV e di Casa Azzurra.



«Vent'anni di Casa Azzurra - ha affermato Isabella Tagliavini, Presidente Associazione Traumi Parma - ODV - rappresentano un percorso, una storia di incontri, di relazioni, di persone e delle loro vite. Ritrovarci insieme a festeggiare questo traguardo serve a condividere questa esperienza e a farne memoria per proseguire in un progetto coraggioso e difficile. Vi aspettiamo!»

Menù

- Antipasto di salumi e formaggi, mini burger vegani, spritz o spumante servito a buffet;

- Cous Cous con pomodorini confit, nocciole servito con zucca e porri o Pasta al forno al

ragù;

- La Povera Rosa: Rosa di Parma con filetto di maiale e patate oppure Tortino fiocchi

d’avena, funghi e zucca;

- Torta sbrisolona;

- Caffè

Associazione Traumi Parma – ODV nasce nel 1985 da un gruppo di familiari e medici rianimatori per

affrontare e approfondire tutti i problemi complessi e insoluti che stanno intorno ad un grave trauma cranico.

L’Associazione si occupa di persone che nel corso della loro vita hanno subito un trauma neurologico, dall'ictus,

all'incidente stradale, persone che hanno un "prima" e un "dopo", che non si riconoscono più in ciò che sono. Il

trauma “colpisce” anche i familiari di coloro che lo subiscono, a loro volta traumatizzati da un progetto di vita

andato perduto, e che a fatica devono scegliere di rivedere e ricostruire. L’Associazione appartiene alla

Federazione Nazionale Associazioni Trauma Cranico, che coordina la condivisione delle risorse, competenze ed

esperienze delle associazioni locali confederate.