Auto a zig zag lungo via Trento: 48enne parmigiano alla guida con un tasso di alcol otto volte superiore al limite

Hanno visto l'auto che sbandava di qua e di là lungo via Trento, pericolosissima. E per fortuna gli agenti del Reparto Proiezione Esterna della Polizia Locale sono riusciti a far fermare velocemente la vettura. Al suo interno, al volante, un uomo che ha mostrato subito inequivocabili segni del suo stato di ebbrezza alcolica: alla prova dell'etilometro il risultato è stato otto volte superiore al limite consentito dal Codice della Strada.

Il 48enne parmigiano è stato accompagnato negli uffici del Comando per essere sottoposto a rilievi fotodattiloscopici ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. "Solo" una denunica, se si pensa a ciò che avrebbe potuto provocare.

Guidare con un tasso alcolemico pari a 4 g/L corrisponde all’assunzione di un'intera bottiglia di un superalcolico o all’equivalente di 30 birre medie. E l’effetto è quello dello stato di incoscienza, con allucinazioni, perdita di riflessi e incontinenza.