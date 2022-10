Chiosco nell'ex parco Egaddi: un nuovo sit-in di protesta

Sulla carta è un «chiosco», ma in realtà sarà molto di più. Sorgerà a breve all’ex parco Egaddi (rinominato proprio oggi «Luciano Berio» di fronte allo stupore di tutti) una nuova struttura di 100 mq, espandibile, adibita a bar ma che ospiterebbe anche corsi per dj, eventi musicali, incontri di cineforum ed altre attività. Servizi ritenuti superflui o addirittura nocivi alla serenità del quartiere come ha ripetuto più volte il Comitato per la difesa del parco Egaddi, riunitosi questa sera per un altro sit in di protesta e di sensibilizzazione.

