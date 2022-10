Incidente in Autocisa Fra Fornovo e Parma Ovest: due feriti ricoverati al Maggiore

Questa mattina alle 7,50 si è verificato un incidente in Autocisa al km 15 Nord fra i caselli di Fornovo e Parma Ovest sulla carreggiata Nord, in direzione di Parma. Un'auto e un camion si sono scontrati per motivi in corso di accertamento e due persone sono state ricoverate al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Parma in condizioni di media gravità.

Sul posto i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della carreggiata.