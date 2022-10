Lavori in via Dalmazia, borgo Collegio Maria Luigia e borgo Carissimi: modifiche alla viabilità e i link per i permessi di sosta

Alcuni cantieri interesseranno strade del centro storico per il rifacimento anche della tipica pavimentazione a cubetti di porfido. I cantieri partiranno nelle prossime settimane e si protrarranno nei mesi di novembre e dicembre con inevitabili modifiche alla viabilità.

· Dal 19/10/2022 al 04/11/2022 bitumatura della carreggiata con istituzione divieto di circolazione in Via Dalmazia da Stradoncello San Girolamo a Viale Mentana, in due distinte fasi operative tra Stradoncello San Girolamo e Borgo Valorio e tra Borgo Valorio e Viale Mentana.

Fase 1

Destituzione stalli di sosta righe blu e contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati 0-24h.

Istituzione del divieto di circolazione.

Istituzione del divieto di transito su tratti di marciapiede con deviazione degli utenti su percorsi alternativi messi in sicurezza.

Stradello San Girolamo intersezione Via Dalmazia:

Istituzione dell’obbligo di svolta a destra per i veicoli provenienti da direzione Viale Mentana

Fase 2)

Via Dalmazia, tratto compreso tra borgo Valorio e Viale Mentana

Destituzione stalli di sosta righe blu e contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati 0-24h.

Istituzione del divieto di circolazione.

Istituzione del divieto di transito su tratti di marciapiede con deviazione degli utenti su percorsi alternativi messi in sicurezza.

Via Dalmazia – da Borgo Valorio a Stradello San Girolamo

Inversione del senso di marcia

I residenti e autorizzati al transito, titolari di posto auto interno, nei periodi di eventuale inagibilità dei passi carrabili potranno ottenere permesso di sosta “AGT” in ZONA 1 e ZONA 11 e ZTL1, ZONA 1 e Zona 11 a seconda del tratto di residenza, inoltrando il modello scaricabile al seguente link:

https://www.infomobility.pr.it/wp-content/uploads/2021/10/AGT.pdf

unitamente agli allegati richiesti, all’indirizzo permessi@infomobility.pr.it.Numero Verde: +39 800.238.630 attivo dalle 8.30 - 13 / 14 – 17.

· Dal 24/10/2022 al 23/12/2022 rifacimento pavimentazione in cubetti di porfido in Borgo Collegio Maria Luigia, dal civ.12 a Borgo Regale con restringimento di carreggiata (traffico aperto) istituzione divieti di sosta.

Borgo Carissimi – da Via del Prato a Borgo della Pace escluse intersezioni – Istituzione del divieto di circolazione.

Destituzione stalli di sosta con contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata 0—24h ambo i lati.

Borgo della Pace

Inversione del senso di marcia con nuova direzione di percorrenza Sud-Nord.

I residenti e autorizzati al transito, titolari di posto auto interno, nei periodi di eventuale inagibilità dei passi carrabili potranno ottenere permesso di sosta “AGT” in ZTL2 e ZONA 7,inoltrando il modello scaricabile al seguente link:

https://www.infomobility.pr.it/wp-content/uploads/2021/10/AGT.pdf

nitamente agli allegati richiesti, all’indirizzo permessi@infomobility.pr.it.Numero Verde: +39 800.238.630 attivo dalle 8.30 - 13 / 14 – 17.

· Dal 24/10/2022 al 18/11/2022 rifacimento pavimentazione in cubetti di porfido in Borgo Carissimi, da Via del Prato a Borgo della Pace escluse intersezioni con istituzione del divieto di circolazione.

Dal 24/10/2022 al 23/12/2022, dalle 00:00 alle 24:00:

Borgo Collegio Maria Luigia – dal civ.12 a Borgo Regale – Restringimento di carreggiata.

Destituzione stalli di sosta righe bianco-blu con contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata 0—24h.

Istituzione del divieto di circolazione in prossimità di passi carrabili afferenti, nei tratti progressivamente interessati dai lavori.

Borgo Collegio Maria Luigia civ.9/a

Istituzione di stallo di sosta per invalidi riservato ad autorizzazione n°8275 e contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per i non autorizzati.

I residenti e autorizzati al transito, titolari di posto auto interno, nei periodi di eventuale inagibilità dei passi carrabili potranno ottenere permesso di sosta “AGT” in ZONA 1 e ZONA 11, inoltrando il modello scaricabile al seguente link:

https://www.infomobility.pr.it/wp-content/uploads/2021/10/AGT.pdf

unitamente agli allegati richiesti, all’indirizzo permessi@infomobility.pr.it.Numero Verde: +39 800.238.630 attivo dalle 8.30 - 13 / 14 – 17.