Ruba una borsa e minaccia di morte un vigilante: arrestato un napoletano

Ieri i carabinieri hanno arrestato per rapina un 51enne e denunciato per furto tre persone. L’arresto ieri pomeriggio quando un uomo è scappato dopo aver rubato la borsa, appoggiata sul carrello della spesa, ad una 83enne al supermercato all’interno della Galleria. La donna subito chiedeva aiuto al vigilante che, uscito in strada, individuava l’autore e, seguendolo a distanza allertava, tramite il numero d’emergenza 112, la pattuglia dei carabinieri di San Pancrazio. In attesa dell’arrivo della pattuglia, l’uomo continua a seguirlo. Il borseggiatore, raggiunta Via Lazio, accortosi di essere seguito affrontava l’uomo minacciandolo di morte per assicurarsi la fuga. Riuscito nell’intento provava a salire su un motorino, minacciando il proprietario che, intimorito scendeva e levava le chiavi.

L’uomo tentava di impadronirsi di un ulteriore mezzo senza riuscirci. Alla fine veniva bloccato dalla pattuglia, mentre si allontanava a piedi. Condotto in caserma è stato identificato in un 51enne originario della Provincia di Napoli, gravato da numerosi precedenti di polizia ed arrestato per rapina, in quanto minacciava l’addetto alla vigilanza ed associato alla casa circondariale di Parma. La borsa è stata restituita all’anziana. Le tre denunce riguardano due diversi furti presso esercizi commerciali dove gli autori hanno tentato di impadronirsi di merce. All’uscita dopo che l’antitaccheggio è suonato sono stati fermati dalla vigilanza e consegnati alle pattuglie intervenute. Tutti e tre sono stati denunciati per furto e la merce restituita.