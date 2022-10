Tesori d'arte e storia da riscoprire: è di nuovo "I like Parma"

In occasione delle Giornate Fai di autunno, domani e domenica, torna «I like Parma. Un patrimonio da vivere»: una delle iniziative più amate da parmigiani e turisti, giunta all’VIII edizione. Un ricchissimo programma di aperture straordinarie e gratuite di palazzi, chiese e monumenti, oltre a tour guidati, eventi culturali e tante mostre e musei aperti con ingresso speciale frutto di una preziosa rete di collaborazione che si è stretta intorno al Comune di Parma, a partire dalla delegazione Fai di Parma e dalle principali istituzioni cittadine, senza dimenticare il sostegno fondamentale di «Parma, io ci sto!» e l’adesione imprescindibile del gruppo di oltre 40 Volontari per la cultura, che insieme a numerosi dipendenti comunali - che hanno aderito al progetto «Hai tempo?» - accoglieranno il pubblico testimoniando, con il loro esempio, i valori condivisi del volontariato culturale quanto mai attuali e necessari in questo momento storico.

Tra le novità di questa edizione il Comune di Parma propone otto aperture straordinarie: Palazzo Rangoni Farnese, sede della Prefettura, con il suo scenografico scalone di rappresentanza; Palazzo Ferrari Pelati, dove il pubblico potrà ammirare l’affascinante sala da musica; la Chiesa di San Pietro Apostolo la cui facciata fu disegnata nel 1762 da Petitot; la splendida Camera di San Paolo, eccezionalmente aperta gratuitamente e con orario esteso anche alla sera di sabato; il percorso sotterraneo della Galleria delle Fontane; l’incantevole Teatro Regio; la Chiesa di San Francesco del Prato, gioiello gotico di Parma e la storica Bottega Barilla fondata da Pietro Barilla nel 1877 lungo Strada Repubblica.

La delegazione Fai propone, inoltre, la visita a cinque luoghi di grande splendore: la Biblioteca Palatina con la Sala Paciaudi, Palazzo Ducale, l’Antica Farmacia di San Filippo Neri, Villa Malenchini a Carignano e la Rocca dei Rossi di San Secondo. Completano il programma di aperture il Giardino della Cavallerizza del Complesso della Pilotta, l’Orto Botanico dell’Università di Parma e la Chiesa della Steccata con il Museo dell’Ordine Costantiniano. Inoltre il Comune di Parma ha indetto un avviso pubblico a sostegno delle guide turistiche accreditate della Regione Emilia-Romagna per un totale di 10 diversi percorsi tematici con oltre 20 visite guidate gratuite alla scoperta di Parma per cittadini e scuole.