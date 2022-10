Paura in borgo delle Colonne: 90enne svenuto in casa da giorni salvato dalla Polizia locale e dai Vigili del fuoco. E dai vicini

I vicini erano preoccupati e, questa mattina hanno chiesto l’intervento della Polizia locale: un uomo di novant'anni, residente in borgo delle Colonne, da qualche giorno non dava notizie di sé. Un comportamento insolito tanto più che era abituato a frequentare attività commerciali della zona e i vicini lo vedevano tutti i giorni. L’uomo vive solo ed è senza figli. Una pattuglia di agenti ha raggiunto l'appartamento. Nessuno rispondeva al campanello ed alle chiamate: sono stati momenti di paura. Gli uomini di via del Taglio hanno deciso quindi di entrare da una finestra accostata. Nel frattempo erano stati allertati i vigili del fuoco. Con l'aiuto fondamentale degli uomini del 115 è stato possibile raggiungere la finestra ed entrare. Il novantenne è stato trovato riverso a terra, vivo ma in stato di incoscienza. Era svenuto e si era accasciato al suolo dal almeno due giorni, ma ancora vivo. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che lo hanno trasportato al pronto soccorso del Maggiore. La situazione è stata segnalata dagli agenti ai servizi sociali del Comune. Il Comandante della Polizia locale, Michele Cassano, ha commentato: "Questo episodio ci racconta del fiuto avuto dalla pattuglia intervenuta che non si è limitata a suonare il campanello. Inoltre rimarca il valore del buon vicinato, che è la prima rete di solidarietà per la nostra comunità. Ringrazio i cittadini che stamattina ci hanno segnalato l'assenza del loro anziano vicino di casa".