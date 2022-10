«I like Parma» e Giornate Fai: successo annunciato. L'incanto ad ogni visita - Foto

La meravigliosa storia di San Francesco del Prato, per non dire di quella del Complesso San Paolo con la Camera affrescata da Correggio - aperta fino alle 23 in via del tutto eccezionale - e del fascino eterno del Palazzo Ducale, di Palazzo Rangoni sede della Prefettura, del Teatro Regio, tempio del bel canto riconosciuto nel mondo. Sono queste solo alcune delle mete prese d'assalto - letteralmente - dai visitatori che ieri non hanno voluto perdersi il primo giorni di un weekend speciale dedicato alla scoperta di Parma. Un'inziiatvia che continua oggi, con gran successo per questa sfilata di bellezza tutta parmigiana. Guarda le foto.