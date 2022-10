Doveva essere a casa e invece l'hanno trovato a passeggio in via Murgia: 37enne reagisce con calci e pugni

Servizi preventivi in città da parte dei Carabinieri della Compagnia di Parma, con oltre 100 persone e 70 veicoli controllati, due arresti, diverse denunce e alcune segnalazioni amministrative.

Il primo arresto è avvenuto, nel corso della notte, in via Murgia: i militari della Stazione di Parma Oltretorrente hanno fermato un uomo che camminava in strada e che ha reagito con calci e pugni venendo subito immobilizzato. Condotto in caserma, dal controllo nella banca dati è stato identificato in un 37enne di Parma con diversi precedenti e sottoposto alla sorveglianza speciale, con l’obbligo di restare al proprio domicilio dalle 22 alle 7 del mattino. E' stato dunque arrestato per violazione degli obblighi della sorveglianza speciale e resistenza a pubblico ufficiale.

Un 48enne di origini somale, con diversi precedenti, fermato dalla Stazione di Parma Centro, è risultato invece destinatario di un ordine di esecuzione pena emesso dalla Procura di Verbania: deve scontare quasi 3 anni per reati contro la persona ed il patrimonio, commessi tra in 2020 ed il 2021 in provincia di Parma e Verbania. Al termine degli accertamenti portato nel carcere di Parma.

Due le denunce, la prima - per ricettazione - nei confronti di un 49enne marocchino che all’intero del Parco Ducale è stato trovato in sella ad una bici rubata poco prima. L’altra denuncia, per porto di oggetti atti ad offendere, ad un 34enne con diversi precedenti e che aveva in auto un coltello con una lama di oltre 22 centimetri.