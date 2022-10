Equilibranco, un aiuto alle adozioni consapevoli

A Parma e provincia sono centinaia i volontari che si occupano di animali abbandonati, collaborando con una o più delle associazioni del territorio. Una enorme «task force» d’amore che permette di far fronte alle emergenze e affrontare situazioni difficili e a cui tutti coloro che amano gli animali possono aderire a seconda delle loro attitudini e possibilità. Per questo, dalle pagine della Gazzetta di parma, vogliamo far conoscere i gruppi che si occupano di animali in difficoltà e di fare cultura sul mondo animale.



I primi che vi presentiamo sono gli amici di Equilibranco, associazione nata nel 2017 che si occupa di educazione cinofila ed accompagnamento alle adozioni consapevoli a Parma attraverso corsi, gite e laboratori anche rivolti a bambini e categorie fragili. Per fare rete nel volontariato animalista locale, organizza «open day», eventi benefici e raccolte fondi, e diffonde appelli e notizie utili tramite i social network. Durante l’anno, organizzano diversi «Adoption Days» per far incontrare direttamente i potenziali adottanti con gli animali in cerca di casa e da loro è curato anche il progetto «Qua la zampa»: incontri aperti a tutti per imparare a leggere il linguaggio dei cani tra loro e con l’uomo, per approcciarsi in modo corretto, conoscere le loro necessità e richieste e per divertirsi insieme giocando, sperimentando la bellezza di prendersi cura degli altri e godere lo stare nella natura.



«Il nostro obiettivo è di divulgare l’educazione cinofila accessibile a tutti, non come “ultima spiaggia” in caso di problemi, ma come approccio sano e previdente alla gestione quotidiana dei cani - spiegano Donatella, Federica e Leonardo -. Oltre ai corsi di educazione base e socializzazione per adulti e cuccioli, ci occupiamo anche di accompagnamento nelle adozioni consapevoli, di sensibilizzazione su abbandoni, rinunce di proprietà e sterilizzazioni. L’aspetto educativo è sempre unito alla gioia di stare all’aperto coi nostri quattrozampe e di creare relazioni tra i partecipanti, anche attraverso uscite in natura, seminari e laboratori ludico-didattici sulla corretta relazione con i cani di proprietà e non, con occhio attento alle categorie fragili ed ai bambini, futuri adulti amorevoli e rispettosi degli animali. Per avvicinare la cittadinanza al mondo del volontariato animalista locale e rinsaldare la rete delle associazioni, organizziamo open day di incontro per aspiranti adottanti, eventi benefici e raccolte fondi per aiutare cani bisognosi di cure veterinarie. Anche sui social diamo visibilità e consigli in merito ad appelli, iniziative e notizie utili, smarrimenti e ritrovamenti».

La squadra di Equilibranco si occupa anche di stallo e riabilitazione di cani in cerca di casa, dal passato problematico o provenienti da situazioni non adeguate. Li trovate in strada Bassa dei Folli 150 a Porporano ma anche su Facebook ed Instagram.

Chiara De Carli